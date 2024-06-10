TİM, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firmalarını Açıkladı

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, TİM listesine adını yazdıran Aydınlı firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

TİM'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. 2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listede Aydın'dan 14 firma yer aldı. Listenin başında yer alan firmalardan Uğur Soğutma, liderlik geleneğini sürdüren firmalar arasında yerini korudu.

Aynı zamanda istihdam ve Aydın'ın tanıtımı adına önemli başarılara imza atan Uğur Soğutma Makineleri A.Ş. Türkiye'de 165. sırada yer alırken başarıyı gelenek haline getiren firmanın Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, "Bu başarı tüm çalışanlarımızın" diyerek firmada görev yapan herkese teşekkür etti.

"Aydın olarak hedefimiz büyük"

Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Türkiye'nin önemli sanayi üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelen Aydın, gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor. İlk 1000 ihracatçı firma listesindeki firmalarımız da bunun en önemli göstergelerinden biridir. İhracatın devleri arasında yer alan 14 firmamız başta olmak üzere, zorlu şartlara rağmen üretip, ihracat yapan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN