Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi - Son Dakika
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
10.04.2026 08:50
Yeni yasa teklifiyle açık alanlarda sigara kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında da sigara kullanılmayacak. Sigara nakit parayla alınamayacak. 2040 itibarıyla Türkiye’de sigaranın da dahil olduğu tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak.

Hükümet, Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda tütün ürünlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifine göre sigara kullanımı yalnızca belirlenen alanlarla sınırlandırılacak, birçok açık alanda ise tamamen yasaklanacak.

Teklif kapsamında ibadethaneler, eğitim kurumları, hastaneler, parklar, plajlar ve spor alanları gibi yerlerde sigara içilemeyecek. Yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında da sigara kullanımı kaldırılacak. Sigara içilen özel alanlar oluşturulabilecek ancak bu bölümlerde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.

ARTIK NAKİTLE SATILMAYACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; yeni düzenlemeyle tütün ürünü tanımı genişletilerek elektronik sigara, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm benzer ürünler kapsama alınacak. Tütün ürünlerinin satışı elektronik sistemle takip edilecek, nakit ödeme kabul edilmeyecek.

18 yaş altına satışa ağır yaptırımlar getirilirken, çocuklara tütün ürünü satanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Yasaklara uymayan kişi ve işletmelere 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Tekrarlanan ihlallerde işletmelere kapatma ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar da gündeme gelecek. Denetimler ise belediyeler yerine mülki amirler tarafından yürütülecek.

2040’TAN SONRA SATIŞ TAMAMEN YASAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesine göre, 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye’de tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra yasağa uymayanlara milyonlarca liralık para cezaları uygulanacak.

Son Dakika Ekonomi Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    yapay zeka haber :) 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
23:49
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
SON DAKİKA: Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi - Son Dakika
