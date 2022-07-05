Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi

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Enerji ve emtiada yükselen küresel enflasyon çay fiyatlarını da etkiledi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43,71 zam yapmasının ardından fiyat artışları devam ediyor..

İKİ AYDAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 61,3'LÜK ZAM

Bloomberg'in haberine göre geçen hafta fiyatı yüzde 2,5 artırılan çaya bugün de yüzde 9,5 zam geldi. Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61,3 zam yapılmış oldu.

ÇAY ALIM FİYATLARINI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Sektör paydaşları, temmuz ve ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini belirtiyor.