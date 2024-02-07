TİSK Başkanı Akkol, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Ekonomi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akkol, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaide'nin "Umut ve korku" fotoğrafına oy veren Akkol, "çevre ve yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" ve Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" karesini tercih eden Akkol, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Bu oylama bütün yılı tekrar hatırlatıyor"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Akkol, "Süreçte emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Çok zor kareler var. Yangının, depremin, selin ve savaşların içerisinde çekilmiş kareler var. Bu kareleri çekmek için verilen yoğun bir emek var, alınan riskler var. Bu emeği gösteren arkadaşlarımın hakikaten tamamına teşekkür ediyorum, canı gönülden kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Bu oylamanın bütün yılı görsel olarak tekrar hatırlattığını kaydeden Akkol, ülke adına gurur duyulan başarıların olduğunu ifade etti.

"2023, dünya için çok zor bir yıldı"

Özgür Burak Akkol, dünyadaki savaşlara ve düzensiz göç varlığına dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yanı başımızda Filistin- İsrail çatışması öbür tarafta Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Çevreyle ilgili dünyanın her sene daha da zorlaşan bir sınavı var. Bunu tekrar tecrübe etmiş olduk. 2023, tabii dünya için çok zor bir yıldı. Ümit ediyorum ki 2024 daha az savaşlı hatta savaşsız bir yıl olur. 2023'ün iki açıdan ülkemiz için önemi ayrıydı, diğer ülkelerden ayrıştığımız konular vardı. Bir tanesi olumlu bir konu, bir tanesi hepimizi derinden etkileyen bir konu. Olumlu konu tabii ki Cumhuriyetin 100. yılını hep beraber kutladık. Burada çok güzel kareler çekmiş arkadaşlar. Görürken hakikaten ülkem adına tekrar gurur duydum."

Akkol, bir diğer konunun deprem felaketi olduğunu anımsatarak, TİSK olarak depremi halkla beraber geçirdiklerini vurguladı.

Deprem bölgesine yönelik faaliyetlerinden bahseden Akkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projelerimizle, okullarımızla, konteyner kentlerimizle çocuklara odaklanan, kadınlara odaklanan, bölge halkına odaklanan, maddi manevi beşeri tüm konularda ülkemizin ve devletimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ümit ediyorum deprem felaketi içinde ülkemizde de yaşanmaz, dünyada da yaşanmaz diye daha sağlıklı bir yıl diliyorum. Gelecek seneki yılın karelerinde de inşallah daha da güzel, daha mutlu karelerle hep beraber birlikte oluruz diye ümit ediyorum."