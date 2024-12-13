Titra Teknoloji'den İnsansız Helikopter Sözleşmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Titra Teknoloji'den İnsansız Helikopter Sözleşmesi

Titra Teknoloji\'den İnsansız Helikopter Sözleşmesi

Pasifik Teknoloji, Titra ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzaladı.

13.12.2024 16:50
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Pasifik Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Titra Teknoloji, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile insansız helikopter tedarikini içeren "Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi" kapsamında sözleşme imzaladı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında muhtelif adette İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi sözleşmesi imzalandı. Ayrıca söz konusu sözleşmenin sonraki süreçlerindeki gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, ALPİN İnsansız Helikopter'in operasyonel başarısının ardından geliştirdikleri Alpin-2 platformunun bu sözleşme kapsamında yer aldığını aktardı.

Dönmez, Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri olarak savunma sanayinde önemli bir konumda olan ALPİN'in hem Türkiye hem ihracat pazarı için kritik bir ürün olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk mühendisliğinin gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak, özellikle insansız lojistik konseptiyle savunma sanayimize yeni bir soluk getirdiğimiz ALPİN İnsansız Helikopter için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız sözleşme kapsamında Alpin-2 platformumuzun satışı gerçekleşmiş olup, böylelikle yerli milli savunma sanayi teknolojilerine olan katkımız daha da güçlenmiş olmuştur. Muhtelif adetlerde teslimatlarımızı 2025 yılı içerisinde yapıyor olacağız."

"Hedefimiz ülkemizin katma değerli ihracat gelirlerini artırmaktır"

Pasifik Teknoloji'nin Titra'yı satın alarak savunma sanayisine güçlü bir giriş yaptığına işaret eden Dönmez, Pasifik Holding ve bağlı şirketleri bugüne kadar girdiği her alanda gerçek bir vizyon ortaya koyarak, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde öncü ve vizyoner işlere imza attığını vurguladı.

Dönmez, "Teknoloji ve savunma sektöründe de aynı vizyonla hareket ediyoruz. Pasifik Teknoloji olarak yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefimiz ışığında, döner kanatlı kargo İHA'lar ve kamikaze İHA'lar gibi insansız teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin uluslararası pazarda payının artırılması için çalışmalarımıza hız veriyoruz. Hedefimiz ülkemizin katma değerli ihracat gelirlerini artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Helikopter, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Titra Teknoloji'den İnsansız Helikopter Sözleşmesi - Son Dakika

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