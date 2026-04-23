Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiyatro Treni 4 Mayıs'ta Yola Çıkıyor

23.04.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4-19 Mayıs'ta 25 oyun sergileyeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Vagon Sahne Projesi kapsamındaki "Tiyatro Treni"nin 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu trene ilişkin bilgi vererek, "4-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek." ifadesini kullandı.

Tiyatro oyunlarının öğle saatlerinde çocuklara, akşam ise yetişkinlere yönelik olacağına dikkati çeken Uraloğlu, trenin güzergahıyla ilgili, "Trenimiz, Ankara-Karabük-Zonguldak-Çankırı-Yerköy-Hekimhan-Muş-Tatvan-Van-Palu-Gölbaşı-Pazarcık-İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, ayrıca trenin bir dizel lokomotif, bir jeneratör, üç yataklı vagon, bir yemekli vagon, bir tiyatro vagonu ve bir yük vagonundan oluşacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2025'te Ankara Garı'ndaki törenle başlayan ilk organizasyonun 11 gün sürdüğünü ifade ederek, "Trenimiz, geçen yıl 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverlerle buluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 13:13:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.