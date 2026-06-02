Tiyatro ve Opera Seyirci Sayısı Artıyor

02.06.2026 11:31
2025'te sinema seyirci sayısı %15 azaldı, opera ve bale %16,5 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025'te sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişiye gerilerken, opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri bültenini yayımladı. Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. Bu filmlerin 417'si ilk kez gösterime girerken, ilk kez gösterilen filmlerin 159'unu yerli, 258'ini ise yabancı yapımlar oluşturdu.

2025 yılında Türkiye genelindeki sinema salonu sayısı 2 bin 161 olarak kaydedildi. Sinema salonlarındaki toplam koltuk sayısı ise 253 bin 364 oldu.

SİNEMA SEYİRCİ SAYISI GERİLEDİ

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişi olarak gerçekleşti. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 azalışla 15 milyon 96 bin 336 kişiye düşerken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 kişi oldu.

2024/25 sezonunda tiyatro salonu sayısı bin 101 olarak kaydedildi. Aynı dönemde tiyatro salonlarındaki koltuk sayısı 494 bin 184 oldu.

DEVLET TİYATROLARINDA 237 ESER SAHNELENDİ

Devlet Tiyatroları tarafından 2024/25 sezonunda 99'u telifli eser, 138'i çeviri eser olmak üzere toplam 237 eser oynandı. Bu sezonda Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen yetişkin eseri gösteri sayısı 5 bin 55, çocuk eseri gösteri sayısı ise bin 612 olarak gerçekleşti. Devlet Tiyatroları'nın seyirci sayısı aynı sezonda 1 milyon 951 bin 41 kişi oldu.

TİYATRO SEYİRİCİ SAYISI BİR ÖNCEKİ SEZONA GÖRE ARTTI

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2024/25 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216'ya yükseldi.

Çeviri eserlerin seyirci sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735 kişi olurken, telifli eserlerin seyirci sayısı yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522 kişi oldu. Toplam tiyatro seyirci sayısı ise 8 milyon 183 bin 257 olarak kaydedildi.

Araştırmaya göre, 2024/25 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 5,5 artarak 13 bin 156 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 5,7 azalarak 21 bin 619 olarak gerçekleşti. Çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 5,3 artarken, yetişkin eseri seyirci sayısında yüzde 0,1 oranında artış görüldü.

OPERA VE BALE SEYİRCİSİ YÜZDE 16,5 ARTTI

2024/25 sezonunda Türkiye'de 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda opera ve bale gösterileri gerçekleştirildi. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376'ya ulaştı. Aynı dönemde opera ve bale gösteri sayısında da yüzde 21,8 artış kaydedildi.

ORKESTRA, KORO VE TOPLULUKLARIN SAYISI AZALDI

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve toplulukların toplam seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 11 azalarak 436 bin 227 kişi oldu.

Orkestra seyirci sayısı yüzde 15,3 azalırken, koro seyirci sayısı yüzde 27,6 arttı. Toplulukların seyirci sayısı ise yüzde 25,5 azalarak 142 bin 766 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

