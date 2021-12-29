TKDK, Çankırı'da 807 projeye 159 milyon lira hibe sağladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 8 yılda Çankırı'da yatırım tutarı 278 milyon lira olan 807 projeye 159 milyon lira hibe verdiği bildirildi.

TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık, restoranda düzenlediği basın toplantısında, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma hibelerinin 2013 yılından bu yana Çankırı çiftçisi ve girişimcisi için önemli finansman kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

Koordinatörlüklerince, toplam yatırım tutarı 278 milyon lira olan 807 projeye 159 milyon lira hibe sağlandığına işaret eden Akbıyık, "Söz konusu hibe miktarının 135,80 milyon lirası ödenmiş, 20 milyon lirası ise yatırımların tamamlanması ile faydalanıcılara ödenecektir. Bu süreçte Çankırı iline 25 süt üretim tesisi, 37 besi çiftliği, 36 kanatlı et üretim tesisi, 1 yumurta tavukçuluğu, 1 kırmızı et işleme tesisi, 683 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 9 arıcılık projesi, 1 kültür mantarı üretim tesisi, 1 ahşap işleme tesisi, 1 meyve kurutma tesisi, 6 kırsal turizm tesisi, 6 yenilenebilir enerji tesisi kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

TKDK'nin, 16 Aralık'ta 11. başvuru çağrı ön ilanına çıkarak en geç 2022 Şubat ayının ilk haftasında proje başvuru çağrı ilanını yayımlayacağını, bu ilan çerçevesinde "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirinden başvurular kabul edileceğini açıkladığını hatırlatan Akbıyık, başvuruların inşaat içeren projeler için çağrı ilanından sonra 45 gün, inşaat içermeyen projeler içinse 30 gün içinde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretiminin teşvik edildiğini dile getiren Akbıyık, bu kapsamda karabuğday, nane, kimyon, aspir, fesleğen gibi tıbbı ve aromatik bitkilerin üretim sürecindeki tüm makine ekipmanlara hibe fırsatı sunarken, aynı zamanda bu ürünlere dair kurulacak işleme ve pazarlama tesisleri için de proje başvurusu kabul edileceğini anlattı.

Türkiye'de 2030 yılına kadar enerji üretiminde yenilebilir enerji oranını belli bir seviyeye ulaştırmanın amaçlandığını, bu nedenle güneş, rüzgar ve jeotermal gibi doğal kaynaklardan elde edilecek enerji üretimlerinin önem arz ettiğini aktaran Akbıyık, bu çerçevede yenilenebilir enerji yatırımlarının hibe kapsamında bulunduğunu vurguladı.

Akbıyık, 11. başvuru çağrı ilanı kapsamında Çankırı için tüm sektörlerde hibe oranının uygun harcamaların yüzde 65'i olarak uygulanacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ayrıca uygun harcamalar için KDV muafiyeti de devam etmektedir. Projelerin incelenmesi aşamasında sıralama kriterleri önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle proje başvurusu yapmayı düşünen çiftçi ve yatırımcıların bu kriterlere dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Genel olarak kadınlar, 40 yaş altındakiler, daha önce TKDK'den destek almamış olanlar, üretici birliği veya gerçek kişi olarak başvuru yapacaklar ve konuyla ilgili 3 yıl deneyime veya sertifikaya sahip olanlara öncelik tanınacaktır."