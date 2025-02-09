TKDK Erzincan 2024 Hibe Desteklerini Açıkladı

Ekonomi

TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, 2024 yılında verilen hibe destekleri ve 2025 yılı hibe destekleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bektaş, 2024 faaliyetleri kapsamında 22 adet yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Hayata geçirilen yatırımlardan bahseden Bektaş, "Bunlar büyükbaş besi işletmesi, zanaatkarlık-katma değerli ürünler yatırımı, GES yatırımları, sera yatırımları, soğuk hava yatırımları, meyve sebze kurutma tesisi, et ürünleri işleme tesisi yatırımlarını bu yıl hayata geçirdik. Bu 22 işletmenin yatırım tutarı; 90 milyon 800 bin TL ve bu yatırımlara 41 milyon TL hibe verildi" dedi.

Ayrıca 2024 yılında hayvansal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik 20 adet başvuruyu kabul ettiklerini belirten il koordinatörü Metin Bektaş, "Bu başvuruların yatırım tutarı ise 290 milyon lira ve bu yatırımlarda 2025'te hayata geçecek" diye konuştu.

5648 sayılı kanun ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Tarım ve Orman Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan'da 250 adet projenin yatırımı tamamlanarak hibe ödemelerinden faydalandı.

TKDK, Erzincan'da AB IPARD fonlarını AB Komisyonu adına kullanmaya yetkili oldu. Ekim 2013'ten itibaren proje kabul etmeye başladı.

TKDK; hibe kapsamında desteklediği ana tedbir başlıkları ve destekleme oranları;

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere yüzde 60-70

Et Üreten Tarımsal İşletmelere yüzde 60-70

Süt Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanmasına yüzde 50

Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanmasına yüzde 50

Meyve-Sebze İşleme Pazarlamasına yüzde 50

Su Ürünleri İşleme Pazarlamana yüzde 50

Arıcılık yüzde 60-70

Yerel Ürünler-El Sanatlarına yüzde 60-70

Kırsal Turizme yüzde 60-70

Kültür Balıkçılığına yüzde 60-70

Yenilenebilir Enerji (GES) yüzde 60-70 - ERZİNCAN