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TKDK Trabzon'da 65 milyon liralık projelere 49 milyon lira hibe desteği sağladı - Son Dakika
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TKDK Trabzon'da 65 milyon liralık projelere 49 milyon lira hibe desteği sağladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2023'te Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 65 milyon lira olan projelerde girişimcilere 49 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını belirtti. Aydoğdu, toplamda 270 işletmeye destek sağlandığını ve bu işletmelerin toplam yatırım tutarının 1 milyar 400 milyon lira olduğunu ifade etti. Ayrıca, tamamlanan projelerle Trabzon'a yaklaşık 728 milyon liralık turizm yatırımı kazandırılacağını ve istihdam sayısının 2 bin 500 kişiye ulaşacağını söyledi.

TKDK Trabzon\'da 65 milyon liralık projelere 49 milyon lira hibe desteği sağladı
03.01.2024 - 14:35,
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2023'te Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 65 milyon lira olan projelerde girişimcilere 49 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını belirtti.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik anlamda ülke kalkınmasına destek sağlamak adına TKDK'nın 2024 yılında da çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Bugüne kadar kentte 270 işletmeye destekte bulunduklarını aktaran Aydoğdu, bu işletmelerin toplam yatırım tutarının 1 milyar 400 milyon lira olduğunu, sağlanan hibe desteğinin KDV muafiyeti ile birlikte yaklaşık 843 milyon lira olduğunu kaydetti.

Aydoğdu, yapımı tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilen 102 proje bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Devam eden 15 projemiz olmak üzere toplam 117 adet Kırsal Turizm projesi ile TKDK'nın faaliyette bulunduğu 42 il içerisinde turizm sektöründe Türkiye birincisiyiz. Tüm projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Trabzon'a yaklaşık 728 milyon liralık turizm yatırımı kazandırmış olacağız. Trabzon'da bugüne kadar tamamlanan işletmelerimizde 2 bin 354 kişi istihdam edilmiş olup tüm yatırımlarımız tamamlandığında istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi olacaktır. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu tür faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TKDK Trabzon'da 65 milyon liralık projelere 49 milyon lira hibe desteği sağladı - Son Dakika
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