Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU) borçları nedeniyle icradan satışa sunulan Soma B Termik Santrali, 12 yıl aradan sonra yeniden kamunun kayıtlarına girdi. Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ), söz konusu santral ve taşınmazları için belirlenen 6 milyar 946 milyon TL'yi ve KDV'yi ödediği ve santral ve taşınmazları devraldığı belirtildi. Soma B Termik Santrali'nin işletmesini, bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) üstleneceği ifade edildi.

Türkiye'de, enerji tesisleri özelleştirmesinde yeni bir süreç yaşanıyor. Konya Şeker, özelleştirme ihalesi yapılan 990 megavat kurulu güce sahip olan Manisa'daki Soma B Termik Santrali'ni ve taşınmazları, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldı.

Soma B Termik Santrali, zaman içinde ağır bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı. Santralin, elektrik üretmek için kömür aldığı TKİ'ye faiziyle birlikte 20-25 milyar TL'yi aşkın, İmbat Madencilik'e de 1,3 milyar TL düzeyinde borcu birikti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile borcun ödenmesine yönelik yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. TKİ, alacakları için icra sürecini başlattı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazları için KDV hariç 13,8 milyar TL değer biçti.

SANTRALİ, TKİ SATIN ALDI

Santral için gerçekleştirilen ilk açık artırmada teklif gelmedi. İzleyen aşamalarda santral, yüklü miktarda alacağı bulunan TKİ'de kaldı.

Satış sürecini yakından takip eden kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, TKİ'nin kısa süre önce söz konusu santral ve taşınmazları için belirlenen 6 milyar 946 milyon TL'yi ve KDV'yi ödediğini belirterek, "TKİ, santral ve taşınmazları devraldı" dedi.

Kaynaklar, TKİ'nin yeni bir adım daha atacağını ifade ederek, "Soma B Termik Santrali'nin işletmesine yönelik hazırlıklar yapılıyor. Santralin işletmesini, bir devlet şirketi olan EÜAŞ üstlenecek" diye konuştu.

Kaynaklar, EÜAŞ'ın işletme aşamasında özel sektörden hizmet alımının gündeme gelebileceğini söyledi.