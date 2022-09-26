TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum - Son Dakika
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TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum

26.09.2022 09:11

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından dolar, 18,44 TL seviyesini aşarak haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Enerji krizinin sterlin ve euroyu baskılaması da doların yükselmesine neden oldu. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve Avrupa Bölgesinde yaşanan ekonomik daralmanın doların artışını tetikleyeceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi. Amerikan Merkez Bankası, faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'e yükseltti. Önemli merkez bankalarının da faiz artışına gitmesiyle beraber dolar, değer artışına devam etti.

DOLAR ENDEKSİNDE 20 YIL SONRA BİR İLK

Diğer yandan resesyon endişelerinin artması dünya ekonomisinde yaşanan daralma, dolara olan talebin artmasına neden oldu. Talep artışı ile beraber dolar değerine değer katarak yeni haftaya merhaba dedi. Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi 20 yıl sonra ilk kez 112'yi aşarak rekor kırdı. Enerji krizinin sterlin ve euroyu baskılaması da doların yükselmesine neden oldu.

DOLAR SERT YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazartesi sabah saatleri itibariyle değerli para birimi 18,44 liradan işlem görmeye başladı. Dolar, yüzde 0.15 değer artışı yaşadı. Dolar geçtiğimiz haftayı 18,40 liradan kapatmıştı. Enerji piyasalarındaki sorunlar, Rusya- Ukrayna savaşının devam etmesi, Avrupa Bölgesinde yaşanan ekonomik daralmanın doların artışını tetikleyeceği düşünülüyor.

STERLİNE KARŞI SON 37 YILIN REKORUNU KIRDI

Diğer yandan dolar, sterline karşı son 37 yılın rekorunu kırdı. Sterlinde ağır kaybın ardından sterlin/dolar paritesi de 1,1150 ile 37 yılın en düşük seviyesine geldi.

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Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum - Son Dakika
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