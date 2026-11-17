?????? DUYGU ALHAN - Madencilik sektörü, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'ndan (COP31) sürdürülebilir üretim, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımına yönelik somut adımlar bekliyor.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında müzakerelerin sonuçlarına ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Yılmaz, madenciliğin insanlık tarihi boyunca ekonomik ve teknolojik gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşması ve yapay zeka uygulamalarının gelişmesiyle kritik minerallere duyulan ihtiyaç arttı. Bu nedenle COP31'de madencilikten kaynaklanan çevresel sorunlara çözüm ararken sektörün geleceğini nasıl şekillendireceğimizi ve madenciliğin bu süreçte nasıl konumlandırılması gerektiğini tartışıyoruz." dedi.

Bu noktada sürdürülebilir madencilik ilkelerinin öne çıktığını ifade eden Yılmaz, "COP31'den sürdürülebilir madencilik ilkelerinin benimsenmesi, ülkeler arasında teknoloji transferinin yaygınlaştırılması ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesine yönelik adımlar bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

Yılmaz, ülkelerin maden ihtiyacı konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz COP31'de iklim için buradayız, bu amaç uğruna hem madenlere ihtiyacımız var hem de madenciliği iyileştirmeye. Toplumun yüzde 80'i de madenciliğin gerekli olduğunu düşünüyor ancak bu kesimin tamamı madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve üretimin sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirilmesini istiyor. Dolayısıyla artık ne kadar ürettiğiniz ya da ne ürettiğiniz değil, nasıl ürettiğiniz daha fazla önem taşıyor. Bizim ülkelerle buluştuğumuz ortak nokta da burası. Bugüne kadar önemli bir ekonomik değer yarattık, ancak üretimin doğa üzerindeki etkilerini aynı başarıyla yönetebildiğimizi söylemek her zaman mümkün değil. Şimdi bu sorunları çözmek zorundayız, ancak bu yalnızca bir ülkenin sorumluluğu değil. Çünkü kaynak bir ülkede, teknoloji başka bir ülkede, pazar ise başka bir ülkede bulunuyor. Herkesin bu süreçte sorumluluğu var. Dolayısıyla bu sorunları hep birlikte çözmek zorundayız."

"Ülkelerin 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Hedefi'ne bakışı çok olumlu"

Yılmaz, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını öngören "35'e 35" hedefinin önemine işaret ederek, "Bir hedefin gerçekleştirilebilmesi için o sürecin içinde yer alan ülkelerin de buna inanması gerekiyor. İnanmak ve uygulamak zorundayız. COP31 kapsamında ülkelerin 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Hedefi'ne bakışı çok olumlu." dedi.

Madencilik sektörünün de "35'e 35" hedefi gibi uzun vadeli ve kararlı bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilirlik yatırımlarını da uzun vadede sağlayacağı kazanımlarla değerlendirmeliyiz. Bu nedenle sürdürülebilirlik konusunda atılan adımların sonuçlarını uzun vadeli düşünmek gerekiyor. TMD'nin COP31'de yer almasını ve sektörün geleceğine yönelik çalışmalar yürütmesini bu açıdan çok önemli buluyorum."

COP31'den 2027 Maden Şurası'na

Yılmaz, COP31 sonrasında atılması planlanan adımlara da değinerek, Mayıs 2027'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde Maden Şurası'nın düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

Şurada sürdürülebilirlik, finansman, hukuk ve mevzuat başta olmak üzere madencilik sektörünün geleceğine ilişkin konuların kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ele alınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Madencilikle ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bu şurada sürdürülebilirlikten finansmana, hukuk ve mevzuata kadar sektörün tüm konularını ele alacağız. COP31'den elde ettiğimiz çıktıları 2027 Maden Şurası'nda değerlendirerek madencilik sektörüne yönelik bir strateji belgesi oluşturmayı hedefliyoruz."