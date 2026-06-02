TMO 2026 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO 2026 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı

02.06.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, 2026 yılı hububat alım fiyatlarını makarnalık buğdayda 16,500 TL, arpada 12,750 TL olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak tespit etti.

TMO'dan yapılan açıklamayla 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye'de hububat hasadının, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre geciktiği, halihazırda belli bölgelerde başladığı vurgulanan açıklamada, "Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 21 Mayıs'tan itibaren üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır. 2026 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Bakanlıkça üreticilere temel, planlı üretim ve sertifikalı tohum kullanım destekleri olarak dekara toplam 980 lira ödeneceği bilgisi verilerek, ülke ortalama verimi dikkate alınarak ton başına ise toplam 3 bin 14 lira destek ödemesine tekabül edeceği bildirildi.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 lira, arpa için ise 15 bin 764 lira geçeceği aktarılan açıklamada, ödemelerin ürün teslimatına müteakip 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacağı ifade edildi.

TMO hububat satışları 1 Ekim'de başlayacak

Açıklamada, TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim itibarıyla başlayacağının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ton başına 2. grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup arpa için 14 bin lira olarak belirlenmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO 2026 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

09:32
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali
İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:34:05. #7.13#
SON DAKİKA: TMO 2026 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.