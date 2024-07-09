TMO, Beypazarı'nda hububat alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğünce Tacettin Mahallesinde hububat alımlarına başlandığı bildirildi.
TMO görevli müdürü Ahmet Özdemir, bölgedeki üreticilerin hububatlarını alım merkezine getirerek teslim etmeye başladığını ifade etti.
Hububatın TMO'ya teslim edilmesinin ardından parasının çiftçinin hesabına yatırıldığını aktaran Özdemir, "Beypazarı merkez, Ayaş, Tacettin, Eymür TMO merkezlerinde alımlar sürerken, önümüzdeki haftalarda Göynük TMO merkezini de açarak alımlar başlatılacak." dedi.
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