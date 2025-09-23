Toprak Mahsulleri Ofisi'nden "haciz" iddialarına yalanlama - Son Dakika
23.09.2025 17:29
Toprak Mahsulleri Ofisi, buğdaylarına haciz uygulandığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Haciz işlemlerinin, bir firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yönelik olduğu belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 'TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, haciz işlemlerinin ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yönelik olduğunu duyurdu.

TMO'DAN HACİZ İDDİALARINA YALANLAMA

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait buğdaylara haciz uygulandığı yönündeki haberler ortalığı karıştırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan TMO iddiaları yalanladı.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın organlarında yer alan 'TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu haciz işlemleriyle Kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuz ile ilgili firma arasında 7 Ocak 2025 tarihinde imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında, buğday bedeli firma tarafından Kurumumuza eksiksiz olarak ödenmiştir.

"HACİZ İŞLEMİ TMO'YA DEĞİL BORÇLU FİRMAYA YÖNELİK"

Ancak söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle, firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına Mardin ve Şanlıurfa İcra Müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.