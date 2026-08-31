TMO'dan TÜRİB Üzerinden Buğday Satışı - Son Dakika
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TMO'dan TÜRİB Üzerinden Buğday Satışı

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TMO, 1 Eylül'den itibaren TÜRİB'den buğday satışlarına başlayacak ve piyasa ihtiyaçlarını takip edecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yarından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden buğday satışlarına başlayacağını bildirdi.

TMO Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 2026 dönemi ürün alımlarında büyük ölçüde sona gelindiği ve sürecin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Kurumun, yurt içi ve yurt dışı piyasa gelişmelerini yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piyasa ihtiyaçları ve bölgesel gelişmeler dikkate alınarak hasadın tamamlandığı ve TMO'ya ürün arzının sona erdiği bölgelerden başlanmak üzere günlük olarak belirlenecek miktarda buğdayın satışı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda lisanslı depolarda muhafaza edilen TMO stokları, TÜRİB üzerinden 1 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest satışa sunulacaktır. TMO, piyasanın ihtiyaçlarına zamanında cevap veren etkin düzenleyici rolünü kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO'dan TÜRİB Üzerinden Buğday Satışı - Son Dakika

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