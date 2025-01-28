TMO Fındık Satışına Başlıyor

Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yarından itibaren, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya'daki ofis başmüdürlüklerince stoklarındaki levant kalite kabuklu fındıkların peşin serbest satışına başlayacak.

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Ofisin faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirdiği hatırlatıldı.

Tarımsal ihracatın en önemli kalemlerinden biri olan ve kuruluşun stoklarındaki kabuklu fındıkların ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını temin için (Levant kalite, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre-KDV hariç) 29 Ocak'tan itibaren satışa açılmasına karar verildiği bildirilen duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"2024 mahsulü için kilogram başına 145 lira, 2023 mahsulü için 135,00 lira ve 2022 mahsulü için ise 125 lira fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak satışa açılmıştır. İstekliler ilgili Başmüdürlüğe müracaatta bulunarak almak istediği ürün bedelini banka hesabına nakit ya da kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra teslimatlara hemen başlanacak. Aynı depo için birden fazla isteklinin müracaat etmesi halinde parasını yatıran ve aracını gönderenden başlanarak sıra ile teslimat yapılacak."

Duyuruda, numune talep edilmesi durumunda KDV dahil kilogramı 350 lira fiyattan en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacağı belirtilerek, satışların, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO başmüdürlüklerince yapılacağı kaydedildi.