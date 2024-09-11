TMO Trabzon\'da Fındık Sorunlarını Görüştü

Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) yetkilileriyle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Güldal, TTB'yi ziyaret ederek, Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Genel Sekreter Nazlı Genç ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Edip Sevinç ile görüştü.

Güldal, fındıkta 2024 ürünü alımları sürdürdüklerini, önceki yıllara oranla alımların daha düşük seyrettiğini aktardı.

Ergan da üreticinin fındığını pazara indirmede önceki yıllara göre daha isteksiz davrandığını belirterek, başta kahverengi kokarca olmak üzere zararlıların üründe hasara sebep olduğunun anlaşılır hale geldiğini söyledi.

Sevinç de Doğu Karadeniz'in sahil kesimindeki fındıkların 60-70 bin tonluk bölümünde hastalık ve zararlıların etkili olduğunu ifade etti.

TMO Fındık İşleri Daire Başkanı Taner Sendinç ile TMO Trabzon Başmüdürü Turgut Bingöl'ün de katıldığı ziyarette, yörede hızla çoğalan kahverengi kokarca zararlısıyla topyekun mücadele gerektiği, bunun da devletin öncülüğünde yapılabileceği konusunda karar kılındı.