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TMO Genel Müdürü: Yeni tohumlarla hububatta verimlilik arttı - Son Dakika
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TMO Genel Müdürü: Yeni tohumlarla hububatta verimlilik arttı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yeni geliştirilen tohumlarla hububatta verimliliğin yükseldiğini belirterek, buğdayda dönüm başına 250-300 kilogram iyi verimlerden şu anda 700-800 kilogram üretim elde edildiğini söyledi. Güldal, ayrıca Mısırda da verimliliğin arttığını ve dönüm başına 1 tonun altında üretimin iyi olarak kabul edilmediğini ifade etti.

TMO Genel Müdürü: Yeni tohumlarla hububatta verimlilik arttı
15.12.2023 - 11:03,
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yeni geliştirilen tohumlarla hububatta verimliliğin yükseldiğini belirterek, "1990'lı yıllarda buğdayda dönüm başına 250-300 kilogram iyi verimler olarak söylenirdi, şu anda buğdayda dönüm başına 700-800 kilogram üretim söz konusu." dedi.

Güldal, AA muhabirine, Türkiye için tohumculuğun çok önemli olduğunu ve bu alanda büyük mesafeler alındığını söyledi.

Türkiye'nin tohum konusunda kendisine fazlasıyla yeten bir ülke olduğunu vurgulayan Güldal, TMO açısından bakıldığında hububat tohumlarının önemli olduğunu bildirdi.

Güldal, sektördeki gelişmelere paralel olarak son 20 yılda hububat tohumlarında ilerlemeler kaydedildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni geliştirilen tohumlarla hububatta verimlilik çok yükseldi. Son yıllarda özellikle iklim şartlarının iyi gittiği dönemlerde çok yüksek rekoltelerle ürün alıyoruz. 1990'lı yıllarda buğdayda dönüm başına 250-300 kilogram iyi verimler olarak söylenirdi, şu anda buğdayda dönüm başına 700-800 kilogram üretim söz konusu, hatta daha üzeri de oluyor."

Mısırda da verimlilik arttı

Mısırda verimliliğin arttığına dikkati çeken Güldal, "Mısırda 400-600 kilogram verim alınca iyi deniyordu, şimdi dönüm başına 1 tonun altında üretim iyi olarak kabul edilmiyor. Üretim 1500-1800 kilograma çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Güldal, tohumda yapılan ıslah çalışmalarının çiftçilere ve üretime katkısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan yasal düzenlemeler ve verilen destekler çok etkili oldu ama en büyük etki ıslah çalışmalarında. Sonra emek veren meslektaşlarımızın gayreti de çok etkili. Daha sonra o tohumları alıp, geliştirip, çoğaltıp sanayi haline dönüştürüp ticarete konu eden tohum sanayicileri bunu başardı. Üreticilerimiz bu tohumları kendi arazilerinde kullandılar. Akabinde de ülkemiz tohumculukta çok değerli bir noktaya geldi, rekolte noktasında iddialı konumlara geldik."

"Kıraç alanda yüksek verimli tohumlara ihtiyaç var"

Türkiye'nin ekim alanın yüzde 70'inden fazlasının kıraç olduğuna dikkati çeken Güldal, bu yönde yapılan tohumda ıslah çalışmalarının çok önem taşıdığını söyledi. Güldal, sulak alanlardaki ekilişlerde verimin yüksek olduğunu ve bunun kurak alanlarda da olmasını beklediklerini dile getirdi.

Güldal, Türkiye'de tohumculuk sektöründeki gelişmelerin seviyesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ihracat başta olmak üzere başarılı işler yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü: Yeni tohumlarla hububatta verimlilik arttı - Son Dakika


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