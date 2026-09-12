TMO, Konya'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO, Konya'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı yaptı

TMO, Konya\'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi, Konya genelindeki 92 alım noktasında yaklaşık 2 milyon ton hububat teslim aldı. Hububatın ardından 9 noktada haşhaş, 2 Eylül itibarıyla da yeşil mercimek alımlarına başlandı.

Konya'da tarımsal üretimin yüksek rekolteyle öne çıktığı bir hasat sezonu yaşanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yoğun alım sezonunda yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdi.

Hububat hasadının yüksek rekolteyle gerçekleştiği sezonda TMO, üreticilerin ürünlerini hızlı, güvenli ve düzenli şekilde teslim edebilmeleri amacıyla Konya genelinde kapsamlı bir alım operasyonu gerçekleştirdi. TMO, 2 Haziran 2026 tarihinde arpa ve buğday alım fiyatlarını açıklarken, 3 Haziran itibarıyla alım sürecini başlattı. TMO Konya Başmüdürlüğü ise sezon öncesinde depolama kapasitesi, personel ve teknik altyapıya yönelik hazırlıklarını tamamlayarak 22 Haziran 2026 tarihinde sahadaki alımlarına başladı.

92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alındı

TMO Konya Başmüdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya hinterlandındaki 92 farklı alım noktasında üreticilerden yaklaşık 2 milyon ton hububat teslim alındı. Alım sezonunda yenilenen dijital randevu sisteminin devreye alınmasıyla üreticiler, ürünlerini teslim edecekleri tarih ve alım noktasını önceden belirleyebildi. Bu uygulamayla alım noktalarında oluşabilecek yoğunlukların azaltılması ve ürün teslim süreçlerinin daha hızlı ve düzenli yürütülmesi sağlandı. Erken dönemde açıklanan alım fiyatları ve Konya genelinde oluşturulan yaygın alım ağı, üreticilere hasat döneminde ürünlerini değerlendirebilecekleri güçlü bir alternatif sundu. TMO, Konya'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Beyşehir ilçesinde de alımlar gerçekleştirerek bölgedeki üreticilerin ürünlerini kurumsal güvence altında teslim etmelerine imkan sağlıyor.

Hububatın ardından haşhaş ve yeşil mercimek alımı

Hububat alımlarının tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam eden TMO, bu kez 9 farklı noktada haşhaş alımlarına başladı. Haşhaş alımlarının tamamlanmasının ardından haşhaş tohumu alım sürecinin başlatılması planlanıyor.

Öte yandan, TMO tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yeşil mercimek alım fiyatlarının açıklanmasının ardından, Konya Damlakuyu Geçici Alım Merkezinde 2 Eylül 2026 itibarıyla yeşil mercimek alımlarına da başlandı. Böylece Konya'da hasat sezonu boyunca farklı ürün gruplarına yayılan yoğun alım sürecinde TMO, faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürerek üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Üreticinin emeğine TMO güvencesi

Hububattan haşhaşa, haşhaş tohumundan yeşil mercimeğe uzanan alım operasyonunda TMO Konya Başmüdürlüğü, tarihin en yüksek alım rakamlarından birine ulaştı. Konya genelindeki kapsamlı alım çalışmalarıyla TMO, yüksek miktarda ürünü teslim almanın yanı sıra üreticinin emeğini koruyan, piyasa dengesine katkı sağlayan ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekleyen regülasyon görevini de yerine getirdi. Tarladan depoya uzanan bu büyük operasyonun merkezinde ise Konya'nın bereketli toprakları, üreticinin emeği ve Türkiye'nin tarımsal üretim gücü yer aldı.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Eylül, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, Konya'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:50:19. #7.12#
SON DAKİKA: TMO, Konya'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement