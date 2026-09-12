TMO, Konya\'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı yaptı

Konya'da tarımsal üretimin yüksek rekolteyle öne çıktığı bir hasat sezonu yaşanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yoğun alım sezonunda yaklaşık 2 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdi.

Hububat hasadının yüksek rekolteyle gerçekleştiği sezonda TMO, üreticilerin ürünlerini hızlı, güvenli ve düzenli şekilde teslim edebilmeleri amacıyla Konya genelinde kapsamlı bir alım operasyonu gerçekleştirdi. TMO, 2 Haziran 2026 tarihinde arpa ve buğday alım fiyatlarını açıklarken, 3 Haziran itibarıyla alım sürecini başlattı. TMO Konya Başmüdürlüğü ise sezon öncesinde depolama kapasitesi, personel ve teknik altyapıya yönelik hazırlıklarını tamamlayarak 22 Haziran 2026 tarihinde sahadaki alımlarına başladı.

92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat alındı

TMO Konya Başmüdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya hinterlandındaki 92 farklı alım noktasında üreticilerden yaklaşık 2 milyon ton hububat teslim alındı. Alım sezonunda yenilenen dijital randevu sisteminin devreye alınmasıyla üreticiler, ürünlerini teslim edecekleri tarih ve alım noktasını önceden belirleyebildi. Bu uygulamayla alım noktalarında oluşabilecek yoğunlukların azaltılması ve ürün teslim süreçlerinin daha hızlı ve düzenli yürütülmesi sağlandı. Erken dönemde açıklanan alım fiyatları ve Konya genelinde oluşturulan yaygın alım ağı, üreticilere hasat döneminde ürünlerini değerlendirebilecekleri güçlü bir alternatif sundu. TMO, Konya'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Beyşehir ilçesinde de alımlar gerçekleştirerek bölgedeki üreticilerin ürünlerini kurumsal güvence altında teslim etmelerine imkan sağlıyor.

Hububatın ardından haşhaş ve yeşil mercimek alımı

Hububat alımlarının tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam eden TMO, bu kez 9 farklı noktada haşhaş alımlarına başladı. Haşhaş alımlarının tamamlanmasının ardından haşhaş tohumu alım sürecinin başlatılması planlanıyor.

Öte yandan, TMO tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yeşil mercimek alım fiyatlarının açıklanmasının ardından, Konya Damlakuyu Geçici Alım Merkezinde 2 Eylül 2026 itibarıyla yeşil mercimek alımlarına da başlandı. Böylece Konya'da hasat sezonu boyunca farklı ürün gruplarına yayılan yoğun alım sürecinde TMO, faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürerek üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Üreticinin emeğine TMO güvencesi

Hububattan haşhaşa, haşhaş tohumundan yeşil mercimeğe uzanan alım operasyonunda TMO Konya Başmüdürlüğü, tarihin en yüksek alım rakamlarından birine ulaştı. Konya genelindeki kapsamlı alım çalışmalarıyla TMO, yüksek miktarda ürünü teslim almanın yanı sıra üreticinin emeğini koruyan, piyasa dengesine katkı sağlayan ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekleyen regülasyon görevini de yerine getirdi. Tarladan depoya uzanan bu büyük operasyonun merkezinde ise Konya'nın bereketli toprakları, üreticinin emeği ve Türkiye'nin tarımsal üretim gücü yer aldı.