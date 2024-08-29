TMO, 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımına başlıyor

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımına başlayacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla kuru kayısı alımı yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

3 Eylül itibarıyla, lisanslı depolar üzerinden alımların yapılacağı belirtilerek, "TMO tarafından yapılacak olan kuru kayısı alımlarının başta üreticilerimiz olmak üzere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını ve bereket getirmesini dileriz" denildi.