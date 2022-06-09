TMO'nun Bilecik'te hububat alım süresi 2 aya çıkarıldı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Bilecik'te 1 ay olan hububat alım süresinin, çiftçilerin talebi doğrultusunda en az 2 aya çıkarıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, TMO Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar'ı makamında kabul etti.

Kızılkaya, Hasçuhadar ile yaptığı görüşmede, TMO'nun Bilecik'te 1 ay olan hububat alım süresinin çiftçilerin talebiyle en az 2 aya çıkarılmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, üreticilerin emeğini korumak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "TMO iş birliğinde ilimizdeki alım merkezlerinin faaliyet sürelerinde değişikliğe gidilmesini sağlayarak çiftçimizin dilediği vakit ürününü teslim etme imkanı tanıdık. Böylece çiftçimiz ürününü değerinde satarak destekleme primini almış olacak." ifadesini kullandı.

TMO'nun Bilecik'te 1 ay süreyle geçici alım merkezi kurduğunu ve hububat alımına en az 2 ay devam edeceklerini aktaran Hasçuhadar, arzın devam etmesi ve üretici talebi olması halinde depo ve arazi kiralayarak sezon boyunca alıma devam edeceklerini duyurdu.