TMO, stoklarında bulunan kabuklu fındıkları satışa açtı - Son Dakika
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Ekonomi

TMO, stoklarında bulunan kabuklu fındıkları satışa açtı

TMO, stoklarında bulunan kabuklu fındıkları satışa açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmını talep toplama yöntemiyle satışa açtığını duyurdu. Satışlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç peşin bedel mukabilinde gerçekleştirilecek.

15.04.2024 18:25
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmının yarından itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açıldığını bildirdi.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici ve tüketici lehine piyasa düzenleme görevini yerine getiriyor.

Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için TMO stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmı, 16 Nisan'dan itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açılacak.

Levant kalite kabuklu fındıklar için 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı ise 124 lira olarak belirlendi.

Firmalar, talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin yüzde 10'unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 22 Nisan mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüklere yazılı olarak müracaatta bulunacak. Ürün bedelini yatıran firmalara, 24 Nisan'dan itibaren teslimatlar yapılacak.

Numune talep edilmesi halinde, KDV hariç kilogramı 200 liradan en az 5 kilogram olacak şekilde verilecek. Satışlar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya Başmüdürlüklerinden yapılacak.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Sakarya, Trabzon, Samsun, Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, stoklarında bulunan kabuklu fındıkları satışa açtı - Son Dakika

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