TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
14.08.2025 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu'na ait şirketlerin paylarını açık artırma ve kapalı teklif yöntemleriyle satışa çıkardı. İhalede muhammen bedel 20,35 milyar lira olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), US. Polo Assn., Cacharel ve Pierre Cardin gibi dev markaları barındıran Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını satışa sundu. TMSF'nin Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

MUHAMMEN BEDEL 20 MİLYAR 350 MİLYON LİRA

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı

08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
13:35
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı
MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:38:13. #7.13#
SON DAKİKA: TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.