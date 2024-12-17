TMSF, Türkiye'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

TMSF, Türkiye'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı

TMSF, Türkiye\'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HES Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik Halat'ın hisse satışını duyurdu. İhalede 22,1 milyar lira muhammen bedel belirlendi ve katılım için 1,25 milyar lira teminat şartı getirildi.

17.12.2024 10:16
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı. TMSF'nin, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İHALE 4 ŞUBAT'TA

Muhammen bedeli 22 milyar 100 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 1 milyar 250 milyon lira teminat yatırılması ve 3 Şubat 2025 saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 4 Şubat 2025 saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMSF, Türkiye'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı - Son Dakika

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