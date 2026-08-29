TMSF'den İhale Takviminde Uzatma - Son Dakika
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TMSF'den İhale Takviminde Uzatma

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TMSF, Sidemir Sivas Demir Çelik'in satışında başvuru ve ihale tarihlerinde uzatma yaptı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ihale takviminde uzatmaya gitti.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, tesis ziyaretinden yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Ağustos'tan 16 Ekim'e ertelendi.

Bütünlüğün satışına ilişkin son başvuru tarihi 1 Eylül saat 16.00'dan 20 Ekim saat 16.00'ya, ihale tarihi ise 2 Eylül saat 14.00'ten 21 Ekim saat 11.00'e çekildi.

Yapılması halinde daha önce 4 Eylül saat 14.00 olarak açıklanan pazarlık tarihi de 23 Ekim saat 11.00 olarak güncellendi.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Demir Çelik, Sidemir, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF'den İhale Takviminde Uzatma - Son Dakika

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