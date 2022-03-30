TMSF'den lüks araç ihalesi - Son Dakika
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TMSF'den lüks araç ihalesi

30.03.2022 12:04
TMSF'den lüks araç ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların bulunduğu 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların bulunduğu 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların da aralarında yer aldığı 9 araç için satış ihalesi düzenleyecek.

Toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan araçlar için TMSF'nin İstanbul'daki binasında yarın gerçekleştirilecek ihalenin ayrıntılarına Fon'un internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Porsche, Bentley, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF'den lüks araç ihalesi - Son Dakika


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