TMSF, Dört Ticari İktisadi Bütünlüğü Satışa Çıkardı
TMSF, Dört Ticari İktisadi Bütünlüğü Satışa Çıkardı

28.03.2026 12:59
TMSF, Reyap Hastaneleri ve Royal Teos Otel dahil dört iktisadi bütünlüğü 11.7 milyar lira ile satışa sundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de 4 satış ilanı yer aldı.

Fonun kayyum olarak atandığı Reyap Medikal Hizmetler AŞ, Reyap Sağlık Hizmetleri AŞ ve Tekirova Turizm Yatırımları AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa sunuldu.

Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atandığı, Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı.

Dört iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 11 milyar 700 milyon lira olarak açıklandı.

TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak satışlar, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

