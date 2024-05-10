TMSF, Mondi Mobilya'nın hisselerini satışa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

TMSF, Mondi Mobilya'nın hisselerini satışa çıkardı

TMSF, Mondi Mobilya\'nın hisselerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan Mondi Mobilya'nın yüzde 100 hisselerini satışa çıkardı. İhale, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleriyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak için 60 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor.

10.05.2024 09:57
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin, Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Mondi Mobilya'nın hisselerini satışa çıkardı - Son Dakika

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