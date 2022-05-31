TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, maliyetlerdeki artış ve tedarik sorunlarına rağmen üretim ve yatırım için çalıştıklarını belirterek, "Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin ocak-mart döneminde yüzde 7,3 büyüdüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız. El birliği, akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı."