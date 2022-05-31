TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.05.2022 13:34
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, maliyetlerdeki artış ve tedarik sorunlarına rağmen üretim ve yatırım için çalıştıklarını belirterek, "Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, maliyetlerdeki artış ve tedarik sorunlarına rağmen üretim ve yatırım için çalıştıklarını belirterek, "Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin ocak-mart döneminde yüzde 7,3 büyüdüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız. El birliği, akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na talep ve sorunları iletti MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na talep ve sorunları iletti
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu!
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:38:22. #1.11#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement