ESKİŞEHİR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi vasıtasıyla odalarına gelen 100 bin davanın yüzde 70'inin sonuçlandığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odasının Genişletilmiş Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir'in üniversiteler, turizm, sanayi ve yüksek teknoloji şehri olduğunu belirtti.

Kentin her açıdan çekim merkezi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Eskişehir Ticaret Odası olarak 5 yıldızlı hizmet sunuyorlar. Gururlanıyoruz. Eskişehir'e de bu yakışır zaten. Bu çağdaş vizyon Eskişehir'e yakışır. Türkiye'de, dünyada her türlü işe yatırım yaparsınız, karı da var, zararı da var. Ama tek yatırım var ki dünyada eğitime yaptığınız yatırımdan kesinlikle zarar etmezsiniz, kar edersiniz. Eskişehir Ticaret Odamız bu anlamda, Eskişehir'e kazandırmış olduğu Çamlıca Ticaret Odası İlkokulu, Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu var. Biz de TOBB olarak 81 ilde 81 okul kapsamında, bizim açtığımız kampanyaydı bu, Eskişehir'imize Bilim, Sanat Meslek Liseleri Ar-Ge Merkezi'ni kazandırdık. Sadece bununla da kalmadık. Camia olarak mesleki eğitime de sahip çıktık. Türkiye çapında 116 meslek lisesinin hamisi benim odalarım. Bizim hamiliğini yaptığımız okullardaki doluluk oranı yüzde 96."

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odasının Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni yoğun kullanın. Şimdi peki bu tahkim arabuluculuk ne yapacak? Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi vasıtasıyla bizim odalarımıza gelen 100 bin davanın yüzde 70'i sonuçlanmış. Ne kadar süre, maksimum 3 ay. Mahkemeye ödeyeceğin paranın yarısı. Peki ya bunun sonucu Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleriyle aynı mıdır uygulaması? Yüzde 100 aynı. Yani bugün mahkemelerimiz ne karar veriyorsa, eğer diyorsa ki Rıfat senin borcun var Metin'e. Ödemezsem icrayı getirebilir Metin bana. Her şey dahil, hapis dahil. Odamız sizin ayağınıza hizmeti getirmiş durumda. Burayı kullanın ne olur. Sizin menfaatiniz için yapılıyor."

"Aşılamayacak hiçbir sorunumuz yok"

Rifat Hisarcıklıoğlu, odaların Kovid-19 salgınında müthiş görevler yaptığına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada 365 oda ve borsa başkanı WhatsApp gruplarıyla birbirimize bağlandık. Yönetim kurulu üyelerim vasıtasıyla bağlandık. Onlarla da bilgiyi topladık. Topladığımız bilgiyi her gün değerlendirdik. Çok hızlı iletişim kurduk. Başkanlarımız, meclis üyelerimiz, meslek komitelerinden sıkıntılar başkanlara geldi. Onlar bize, biz de hükümete... O dönemde yine ne kadar talebi iletmişiz? Çözülme oranı ne? Yüzde 95'i çözüldü. Sıkıntılarımız var mı, günlük hayatta var. Ama aşılamayacak hiçbir sorunumuz yok. Hepsi aşılır."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.