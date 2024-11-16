TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, riski olmayan tek yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

16.11.2024 19:49
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, riski olmayan tek yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) sanayicileri teşvik etmek için "Üçüz Dönüşüm (yeşil, dijital ve sosyal dönüşüm)" sloganıyla Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

Gaziantep'in ülke ticareti ve ekonomisine verdiği destekten bahseden Hisarcıklıoğlu, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlikte rahmet ve bereketin olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenlenen bu ödül törenlerinde bir tema belirliyoruz. Dijital, yeşil ve bu sene de sosyal dönüşümü koymuşuz. sosyal dönüşüm de eğitimle başlar. Gaziantep Sanayi Odası da yaptığı okullarla buna katkı veriyor. Bugüne kadar 307 okulumuz oldu. Eksikliklerimiz oldu, onları da tamamlayacağız inşallah. Ben şuna inanıyorum, her türlü yatırımın bir riski var ama bir yatırımın hiçbir riski yok. O da eğitime yapılan yatırım. Eğitime yapılan yatırımda sen de kazanırsın geleceğin de kazanır. Ama öbür yatırımlarda muhakkak risk var ama eğitimde geleceğini kazanırsın. Biz bu anlayışla devam ediyoruz."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin ihracatta 6. sırada olduğunu ifade ederek, "İhracatta bizim önümüzde olan illerin hepsi batı illeri. Bu coğrafyada bu dereceyi yapmak çok daha anlamlı." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in üretimi dijital, yeşil ve sosyal dönüşüm ile birleştirdiğini ve bu anlamda Türkiye'nin örnek illerinden biri olduğunu ifade etti.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de kentteki yatırımcıların geleceğe güvenle baktığını belirtti.

Dijital, sosyal ve yeşil dönüşüme değinen Ünverdi, "Yeşil, dijital ve sosyal dönüşüme hızla uyum sağlamaktan başka çaremiz yok. Bu nedenle üçüz dönüşümün tüm gerekliliklerini odağımıza alarak bu konuda farkındalık oluşturabiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül alan firmalara plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

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