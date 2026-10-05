TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası mesajında iklim risklerini öne çıkardı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası mesajı yayımladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ısınma nedeniyle artış gösteren doğal afetler, iklim değişikliğini salt bir çevre sorunu olmaktan çıkartıp ülkelerin büyüme stratejilerini, enerji politikalarını ve ekonomik kalkınma hedeflerini kökten değiştiren küresel bir dönüşüm hamlesi haline getirmiştir. Bireylerin ve işletmelerin bu dönüşüm hareketinden etkilenmemesi düşünülemez. Bir yandan sıklıkla karşı karşıya kalınan doğal afet ve çevre riskleri, diğer yandan da yeni düzenlemelerle artan mali ve hukuki sorumluluk; kişilerin ve işletmelerin güvenilir, güçlü ve etkin bir koruma kalkanına olan ihtiyacını artırmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ülkemiz sigortacılık sektörü; sunduğu kapsamlı sigorta ürünleri, güçlü mali yapısı ve hasar tazmin kapasitesiyle birlikte sigortalı zararın en hızlı şekilde tasfiyesini amaçlayan kara gün dostu olma anlayışı ile koruma ve güvence ekosistemini oluşturmaktadır. Yeşil dönüşüm ve iklim hedeflerinin uygulanmasına katkı veren, yeşil yatırımları sigortalanabilir kılan, sürdürülebilir tarımın en önemli paydaşı olan, sağladığı koruma ile yatırımı, tasarrufu mümkün hale getiren sigorta sistemi tüm sektörlerin tamamlayıcısı ve destekleyicisi konumundaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. Son dönemde ülkemiz sigortacılığında öne çıkan sigortalı memnuniyeti odaklı yaklaşım, bu çerçevede zorunlu trafik sigortasında uygulamaya konulan Eksper Sıralı Atama Sistemi başta olmak üzere hasar süreçlerine ilişkin düzenlemeler vatandaşlarımız ve sigortacılık sektörümüz için çok önemli bir kazanım olmuştur. Yapılan düzenlemelerle kurumsallaşma süreci hızlanan ülkemiz sigortacılık sektörü, sahip olduğu kurumları ve güçlü idari/teknolojik alt yapısı ile dikkat çeken bir konuma gelmiştir. Birliğimiz çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde örgütlenen acenteler ve eksperler, Türkiye'deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar. Sigortanın tabana yayılması, ülkemizdeki sigortalılık oranının artması, sigortalıların ihtiyaç duydukları doğru sigorta ürünlerine erişiminde sigorta acentelerinin; risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere, tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm paydaş ve çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."