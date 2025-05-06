Bakan Şimşek'in çok konuşulan sözlerine iş dünyasından ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'in çok konuşulan sözlerine iş dünyasından ilk yorum

Bakan Şimşek\'in çok konuşulan sözlerine iş dünyasından ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ''Büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı maliyecileri koyacağız'' projesine iş dünyasından ilk yorum geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz'' dedi.

06.05.2025 16:34
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şehirlerin giriş ve çıkışlarına vergi memurları koyacaklarını açıkladı. TOBB Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Hisarcıkoğlu, Şimşek'in projesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Vergi denetimine karşı olmadıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminin adil ve şeffaf olması gerektiğine de vurgu yaptı.

"VERGİ SİSTEMİ ADİL VE ŞEFFAF OLMALI"

Hisarcıklıolğu'nun sosyal medya paylaşımında, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" dedi.

Şimşek'in 'Şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci koyacağız' sözlerine iş dünyasından ilk yorum

BAKAN ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Bakan Şimşek vergi denetimleriyle ilgili soruya "İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek. Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız" demişti.

Mehmet Şimşek, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'in çok konuşulan sözlerine iş dünyasından ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sk 06:
    para bitti sildiğiniz vergi borçları toparla millet hain Bir siz akıllısınız 44 4 Yanıtla
  • hymqftxcpt:
    siz önce kendi hırsızlarınızı bi beslemeyi bırakın. hem hırsız hem arsız. rahmetli sırrı Süreyya önderin dediği gibi Allah sizden utanma duygusunu almış 30 5 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    yav arkadaş memleketi ne hallere getirdiler … bir kez olsun halktan özür dileyin … biz beceremedik deyin … milletin sırtına binerek ülke ekonomisi düzelmez … üretim olacak ÜRETİM !! 29 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    mazot hala 45lira zincir marketler ve 3harfli marketler herhafta@%15zam yapıyor nea ber bakan efendi gunaydinmi desek enflasyon %70 üstünde haberin olsun AKP'li vekiller ve bakanlar 20 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    millet askeri maaştan fazla alıyor kağıt üstünde askeri gözüküyor ah vergiyi kaçırmak için patronların oyunu çok bankadan promosyonu bile cebe atan var daha neler neler 9 4 Yanıtla
  • Mehmet Gündüz:
    Hiç memur işçi ve köylüden ses çıktımı yok. Demek taş doğru yere atılmış 5 4 Yanıtla
  • Efem0909:
    Vergilerde biraz düzenleme yapılsa insanlar vergilerini düzenli ödeyebilse Örneğin vergi dilimleri yükseltilmeli Ülkede 158 bin lira vergi dilimi var çok düşük 1. dilim 400 bin olmalı 2. dilim 750 bin gibi bir düzenleme yapılmalı vergi dilimleri günümüz şartlarıyla uyumlu değil 6 1 Yanıtla
  • Yabanci:
    Çin, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyip geliştirdi. Peki ya Türkiye? Vergileri artırarak ve denetimleri sıkılaştırarak kalkınmak mümkün değil. Aksine, bu durum üreticilerin başka ülkelere gitmesine neden olur. Tekstil sektörü bitti, turizm sektörü de bitme noktasında. Üretimi boğma süreci başladı. Onu da öldürün, tam olsun. 5 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Malıye memurlarınınşehırlerın gıriş ve çıkışına koyacagına bırer memurları bakanlıklara koysan daha ıyı 5 0 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    maliye bakanı Mehmet Şimşek yatacak yerin yok seni Allah'a havale ediyorum 4 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    vergi kaçıran kim olursa olsun vatan hainidir avrupada böyle 0 1 Yanıtla
  • Ates null:
    Rıfat bey hele bir dur bakalım,hemen celallenme.Bi dur bi denesin bakalım.Sana ne oluyo ki şimdi.Bi sakin. 0 1 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Bakan simsekde erdoganda bu vatana kattiklari tek sey 5li cetesini ve akpli hepsini zengin etmek fakiri iyice fakir ve milleti hayinle suclamak yoksa baska yok birde maddi manevi degerleri yitirmek bu parti gittimi belki 30 yil turkiye kendine gelemez bunuda yegane suclusu chp deyip ustune atmak 0 0 Yanıtla
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