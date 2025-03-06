TOBB Başkanı'ndan Kredi Faizleri Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TOBB Başkanı'ndan Kredi Faizleri Tepkisi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticari kredi faizlerinin mevduat faizlerine paralel inmediğini belirtti.

06.03.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine ilişkin, "Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar?" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu açıklamasında, "Merkez Bankası politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5'e çekti. Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı'ndan Kredi Faizleri Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:58:05. #7.13#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı'ndan Kredi Faizleri Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.