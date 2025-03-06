TOBB Başkanı'ndan Kredi Faizleri Tepkisi

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine ilişkin, "Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar?" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu açıklamasında, "Merkez Bankası politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5'e çekti. Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA