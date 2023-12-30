TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 2024, unutulmayacak güzel bir tarih olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çocukların hep güleceği, daha adil paylaşımların olacağı ve barışın hakim kılınacağı bir yeryüzü hayalimiz var. Temenni ediyorum ki 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Takvimlerin değiştiği her dönem insanlar için yeni heyecanların, umutların yeşermesini de çağrıştırır. Çocukların hep güleceği, daha adil paylaşımların olacağı ve barışın hakim kılınacağı bir yeryüzü hayalimiz var. Temenni ediyorum ki 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketleri, Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılar ve şehitlerimiz, geçen yıl yüreklerimizi alev alev yaktı. Ekonomide dönem dönem yaşadığımız sıkıntılarımızsa devletimizin aldığı kararlar ve Türk özel sektörünün dinamizmi, ihracat başarısı, yatırım iştahı ve büyüme arzusu ile aşılacaktır. Büyüme rakamlarımız da bunun teyididir. Refah ve zenginlik için sadece; vicdanımız ile aklımızı kullanmaya, cesarete, ticarete ve yatırıma ihtiyaç var. İnanıyorum ki bunları yaparsak aydınlık güzel günler daima milletimizin olacaktır. Türk iş dünyası adına yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." - ANKARA