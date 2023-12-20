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TOBB Başkanı: Sakarya, dünyanın mal satmak istediği ülkelere mal satıyor - Son Dakika
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TOBB Başkanı: Sakarya, dünyanın mal satmak istediği ülkelere mal satıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya'nın 4 bin farklı sanayi ürününün 972'sini ürettiğini ve bu ürünleri en çok İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi. Sakarya'nın üretim kapasitesinin Türkiye'nin taşıt üretiminin ihracatını tek başına karşıladığını belirten Hisarcıklıoğlu, Sakarya'nın emeğinin ve kalitesinin tüm dünya tarafından tanındığını vurguladı.

TOBB Başkanı: Sakarya, dünyanın mal satmak istediği ülkelere mal satıyor
20.12.2023 - 16:49,
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın mal satmak istediği ülkelere biz Sakarya'dan mal satıyoruz"

"Sakarya'nın emeğini, kalitesini tüm dünya tanıyor"

SAKARYA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sakarya 4 bin farklı sanayi ürününün 972'sini üreten bir şehrimiz. 120 ülkeye 6 milyar dolar ihracat yapıyoruz bunları da en çok İngiltere, Fansa, İspanya, İtalya gibi en çok bütün dünyanın mal satmak istediği ülkelere biz Sakarya'dan mal satıyoruz" dedi.

Sakarya'da bir otelde düzenlenen 'Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende 10 farklı kategoride toplam 32 ödül verildi. Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerli ve milli üretimin ülkenin en önemli hedefleri arasında olduğunu ve belediye olarak Türkiye'nin üretim hamlesine her türlü desteği verdiklerini açıkladı. Hisarcıklıoğlu ise hemen hemen tüm ürünlerin Sakarya'da da üretildiğini söyledi.

"Sakarya'nın emeğini, kalitesini tüm dünya tanıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sakarya ürettikleriyle, ihracatıyla ülkemizin medarı iftarı konumunda nerdeyse tüm sektörlerde Sakarya'mızda üretim var. Ürettiğini de dünyaya satıyor. Sakarya 4 bin farklı sanayi ürününün 972'sini üreten bir şehrimiz. 120 ülkeye 6 milyar dolar ihracat yapıyoruz bunları da en çok İngiltere, Fansa, İspanya, İtalya gibi en çok bütün dünyanın mal satmak istediği ülkelere biz Sakarya'dan mal satıyoruz. Bu aslında Sakarya meşeli ürünlerin ne kadar rekabetçi olduğunun en somut göstergesidir. Sakarya tam 231 üründe üretim kapasitesi bakımında ilk 3 şehri arasında yük vagonları, traktör, konvektör gibi gıdadan ulaşıma kadar tam 73 üründe Türkiye'deki üretim kapasitesi Sakarya'da. Türkiye'nin taşıt üretiminin ihracatını tek başına karşılıyor. Sakarya'nın emeğini, kalitesini tüm dünya tanıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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