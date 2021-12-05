Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa'daki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini satın almacılarla buluşturdu.

BTSO Hizmet Binası Atrium Alanı'nda düzenlenen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi, ürünlerini iş dünyası temsilcilerine tanıtma ve yeni iş birlikleri kurma imkanı buldu.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin üretim ve tedarik zincirlerinde daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bursa'daki kadın kooperatiflerini desteklemek adına çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Saygın, "Kadın kooperatiflerimizle düzenlediğimiz istişare toplantısının ardından ihtiyaç analizlerini tamamladık. Bu doğrultuda ilk olarak online eğitim projemizi hayata geçirdik. 6 hafta boyunca düzenlediğimiz 12 eğitime 750'den fazla kadın kooperatif üyesi katıldı. Eğitimin ardından ise kadın kooperatiflerimize pazarlama ve satış konusunda destek olabilmek adına bu etkinliği organize ettik." ifadesini kullandı.

Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri pazarda tüketiciyle buluşturmakta güçlük yaşayabildiğini aktaran Saygın, "Kadın kooperatiflerimizi şehrimizdeki kurumsal şirketlerle, özellikle satın almacı ve insan kaynakları sorumlularıyla bir araya getirecek bir buluşma organize ettik. BTSO'nun 50 bine yakın üyesine duyuru yaptık. Başta otel, restoran ve yerel market zincirlerinin sahipleri olmak üzere çok sayıda firma temsilcisi gün boyunca etkinliğimizi ziyaret ederek kooperatiflerimizin ürünlerini incelediler. Kadın kooperatiflerimizin satışları arttıkça üretim standartlarının gelişmesinin de çok daha kolay olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık da çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Birçok firmadan yetkililerle görüştük. Olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nagihan Dörtfidan Doğan ise kooperatif olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını, düzenlenen buluşmada güzel bağlantılar kurduklarını belirterek, "Buluşma ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen oldukça faydalı geçti. Umutlu geldik ve elimiz boş dönmüyoruz. Kooperatifimiz adına çok verimli görüşmeler yaptık." ifadelerine yer verdi.

Gün boyu devam eden etkinliği, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç, meclis üyeleri ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi ziyaret etti.