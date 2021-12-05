Üye Girişi
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu - Son Dakika

Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu

05.12.2021 13:52
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa'daki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini satın almacılarla buluşturdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa'daki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini satın almacılarla buluşturdu.

BTSO Hizmet Binası Atrium Alanı'nda düzenlenen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi, ürünlerini iş dünyası temsilcilerine tanıtma ve yeni iş birlikleri kurma imkanı buldu.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin üretim ve tedarik zincirlerinde daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bursa'daki kadın kooperatiflerini desteklemek adına çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Saygın, "Kadın kooperatiflerimizle düzenlediğimiz istişare toplantısının ardından ihtiyaç analizlerini tamamladık. Bu doğrultuda ilk olarak online eğitim projemizi hayata geçirdik. 6 hafta boyunca düzenlediğimiz 12 eğitime 750'den fazla kadın kooperatif üyesi katıldı. Eğitimin ardından ise kadın kooperatiflerimize pazarlama ve satış konusunda destek olabilmek adına bu etkinliği organize ettik." ifadesini kullandı.

Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri pazarda tüketiciyle buluşturmakta güçlük yaşayabildiğini aktaran Saygın, "Kadın kooperatiflerimizi şehrimizdeki kurumsal şirketlerle, özellikle satın almacı ve insan kaynakları sorumlularıyla bir araya getirecek bir buluşma organize ettik. BTSO'nun 50 bine yakın üyesine duyuru yaptık. Başta otel, restoran ve yerel market zincirlerinin sahipleri olmak üzere çok sayıda firma temsilcisi gün boyunca etkinliğimizi ziyaret ederek kooperatiflerimizin ürünlerini incelediler. Kadın kooperatiflerimizin satışları arttıkça üretim standartlarının gelişmesinin de çok daha kolay olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık da çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Birçok firmadan yetkililerle görüştük. Olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nagihan Dörtfidan Doğan ise kooperatif olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını, düzenlenen buluşmada güzel bağlantılar kurduklarını belirterek, "Buluşma ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen oldukça faydalı geçti. Umutlu geldik ve elimiz boş dönmüyoruz. Kooperatifimiz adına çok verimli görüşmeler yaptık." ifadelerine yer verdi.

Gün boyu devam eden etkinliği, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç, meclis üyeleri ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi ziyaret etti.

Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu
Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Kooperatif, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı 13:47 Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Son Dakika Haberleri
14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
14:11 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
13:50 Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım
13:49 Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır
13:02 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek         
14:24
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 14:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement