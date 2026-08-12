TOBB'dan Genel Sekreterler Semineri - Son Dakika
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TOBB'dan Genel Sekreterler Semineri

TOBB\'dan Genel Sekreterler Semineri
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TOBB, oda ve borsaların kapasitelerini artırmak için Genel Sekreterler Semineri düzenledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri'ne Edremit Ticaret Odası'nı temsilen Genel Sekreter Recep Akgün katıldı. Seminerde oda ve borsaların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Genel Sekreterler Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Türkiye genelindeki oda ve borsaların genel sekreterlerini bir araya getiren seminere, Edremit Ticaret Odası'nı temsilen Genel Sekreter Recep Akgün katılım sağladı.

Seminer kapsamında oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi, güncel mevzuat, uygulama esasları ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Ayrıca üyelere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Programa katılan TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların yerel kalkınmanın temel aktörleri arasında yer aldığını belirterek, kurumsal kapasitenin ve proje üretme yeteneğinin önemine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmaları dolayısıyla oda ve borsa genel sekreterlerini tebrik etti.

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB'dan Genel Sekreterler Semineri - Son Dakika

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