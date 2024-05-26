TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, İsmail Suci başkanlığında Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yazılım ve bilişim sistemleri sektöründe ortak iş kuran İcra Kurulu Üyeleri arasında protokol imzalandı, tarım yapmaları ve ürünlerini satmaları konusunda üniversite öğrencilerine destek sağlanması için protokol yapılması kararı alındı. Ayrıca, ürün güvenliği konusunda eğitim semineri düzenlenmesi ve Amerika'da iş kurma, ihracat ve Green Kart konularında eğitim verilmesi kararlaştırıldı. KOSGEB, ERASMUS ve COSME proje geliştirme eğitimlerine katılmak üzere görevlendirilen İcra Kurulu üyeleri belirlendi.

26.05.2024 10:05
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, Mayıs ayı olağan toplantısını İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirdi.

ETSO'da düzenlenen İl GGK İcra Komitesi toplantısında ilk olarak, yazılım ve bilişim sistemleri sektöründe ortak iş kuran İcra Kurulu Üyeleri; Onur Külekçi ve Taha Topallı ortaklık protokolü imzalayıp, kutlama pastası kestiler. GGK İcra Kurulu Başkanı İsmail Suci, her iki kurul üyesini de tebrik ederek başarı dileğinde bulundu. Toplantıda daha sonra üniversite öğrencilerine tarım yapmaları ve elde ettikleri ürünleri satmaları konusunda destek sağlamak amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle protokol yapılması kararı alındı.

Ayrıca, 'Ürün Güvenliği' konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir eğitim semineri düzenlemesi ve yine Amerika'da iş kurma, ihracat ve Green Kart konularında İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ensar Ağırman'ın eğitim vermesi kararlaştırıldı. Toplantıda, KOSGEB, ERASMUS VE COSME proje geliştirme eğitimlerine katılmak üzere İcra Kurulu üyesi Mervan Çavuş ve Yusuf Temel görevlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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