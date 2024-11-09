TOBB Genel İdare Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel İdare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da yer aldı. ETB Başkanı Hakan Oral, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel İdare Kurulu üyeleri, Ankara'daki birlik merkezinde gerçekleştirilen TOBB Genel İdare Kurulu Toplantısında bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB GİK Üyelerinin katıldığı toplantıya Erzurum Ticaret Borsası Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral da katıldı. Başkan Oral toplantıda borsa tarafından yürütülen projeler için destek çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da şehrin ve bölgenin taleplerini iletti.

Toplantı açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zira içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, uygulanan ekonomi programının başarıya ulaşması için birbirimizi daha iyi anlamalı, fikirlerimizi paylaşmalı, aramızdaki empatiyi geliştirmeliyiz." dedi.

Yüksek ve istikrarlı bir büyüme sürecinin ve cazip bir yatırım ortamının ön koşulu olarak makroekonomi alanında istikrar ve netliğin önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu," Sizin koordinasyonunuzda kamu idaremizin bu yönde attığı adımları ve aldığı kararları memnuniyetle takip ediyor ve destekliyoruz. Son dönemde para piyasalarında ve Türk lirasında sağlanan istikrarı, döviz dengesindeki iyileşmeyi, kredi risk primindeki gerilemeyi de ülke kredi notundaki artışları bunun sonucu olarak görüyoruz. Son 1,5 yılda uyguladığınız rasyonel politikalarla, ekonomide biriken riskler ve kırılganlık unsurları büyük ölçüde azaltıldı." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli gelir büyüklüğünün geçen sene 1,1 trilyon doları ilk defa aştığını, bu yıl dövizdeki istikrarın da katkısıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelire ulaşılacağını ve bu yıl 15 bin doları aşan kişi başına gelire ulaşmayı öngördüklerini ifade etti. Bu yıl yüzde 3,5 oranında büyüme beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Toplam istihdam sayımız 32,8 milyon kişiye, istihdam oranımız da yüzde 49,7 yükselmiş durumda. İstihdam çok önemli hem ekonomik hem sosyal hayat açısından çok kıymetli. Bu açıdan tabii bu istihdamın çok büyük bir kısmını sağlayan özel sektörümüze, girişimcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İşsizlik seviyelerimiz tek haneli rakamlarda devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bölgenin Öncelikli İhtiyaçları Var

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, projelerini bizzat yürüttüğü Lisanslı Depoculuk Projesi, Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi ve Soğuk Zincir Süt Toplama Merkezleri gibi önemli ve Erzurum için öncelikli ihtiyaçlar arasında olduğunu belirttiği çalışmaları için destek istedi. Başkan Oral ayrıca konuşmasında, Erzurum'un, bölgenin ve ETB üyelerinin sorun ve taleplerini bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletti.

Toplantı sonunda Başkan Oral, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Erzurum'un simgelerinden Oltu Taşı tesbih hediye etti. - ERZURUM