TOBB Mali Genel Kurulu Ankara\'da Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu, Ankara'da geniş bir katılımla yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın öncülüğündeki ETSO heyeti, dört gün süren genel kurul programında yerini aldı.

Programa ETSO heyetinden; Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Şakiroğlu, Celalettin Çetinkaya, Haşim Koç, Tamer Sırmacı ile TOBB Delegeleri Kadir Ovat, Mehmet Melik Kaya, Gürkan Dölekli ve Ali Yılmaz katılım sağladı.

Anıtkabir ziyareti ve makam kabulleri

Genel kurul takviminin ilk gününde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB Genel Kurul Divanı, yönetim kurulu üyeleri, oda ve borsa başkanları ile delegeler Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Programın ikinci gününde kurulan stantlar gezilerle incelenirken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu genel kurul için Ankara'ya gelen oda ve borsa heyetlerini makamında kabul etti.

Üçüncü gün programı ise TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resmi akşam yemeği ile devam etti.

"Sanayi koruma ve dönüşüm stratejisi tasarlamalıyız"

Programın son gününde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve 81 ilden iş insanlarının katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) 82. Mali Genel Kurul yapıldı. Genel kuruldaki değerlendirmelerinde iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm ülkeler kendi üretim gücünü koruma derdinde. Biz de firmalarımızı, üretim tesislerimizi, milli servetimiz olarak görmeli; ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin zarar görmemesi için korumalıyız. Bu dönemde kapsamlı bir 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' tasarlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özakalın: "Genel kurul kararları Erzurum için yol haritasıdır"

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Ankara'da ortaya konulan vizyonun yerel kalkınma süreçlerine doğrudan yansıyacağını ifade etti. Özakalın, "Küresel pazarlarda rekabetin oldukça sertleştiği bir dönemden geçiyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da vurguladığı gibi, üretim tesislerimizi ve firmalarımızı birer milli servet olarak korumak durumundayız. Ankara'da mutabakata varılan 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' Erzurum sanayisi ve iş dünyası için de çok güçlü bir yol haritası niteliğindedir. ETSO olarak, üyelerimizin küresel rekabet gücünü artıracak adımları atmaya ve üretim kapasitemizi korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM