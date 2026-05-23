TOBB Mali Genel Kurulu Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOBB Mali Genel Kurulu Ankara'da Yapıldı

TOBB Mali Genel Kurulu Ankara\'da Yapıldı
23.05.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB 82. Mali Genel Kurulu'nda sanayi koruma stratejisi vurgulandı, Erzurum için yol haritası oluşturuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu, Ankara'da geniş bir katılımla yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın öncülüğündeki ETSO heyeti, dört gün süren genel kurul programında yerini aldı.

Programa ETSO heyetinden; Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Şakiroğlu, Celalettin Çetinkaya, Haşim Koç, Tamer Sırmacı ile TOBB Delegeleri Kadir Ovat, Mehmet Melik Kaya, Gürkan Dölekli ve Ali Yılmaz katılım sağladı.

Anıtkabir ziyareti ve makam kabulleri

Genel kurul takviminin ilk gününde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB Genel Kurul Divanı, yönetim kurulu üyeleri, oda ve borsa başkanları ile delegeler Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Programın ikinci gününde kurulan stantlar gezilerle incelenirken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu genel kurul için Ankara'ya gelen oda ve borsa heyetlerini makamında kabul etti.

Üçüncü gün programı ise TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resmi akşam yemeği ile devam etti.

"Sanayi koruma ve dönüşüm stratejisi tasarlamalıyız"

Programın son gününde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve 81 ilden iş insanlarının katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) 82. Mali Genel Kurul yapıldı. Genel kuruldaki değerlendirmelerinde iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm ülkeler kendi üretim gücünü koruma derdinde. Biz de firmalarımızı, üretim tesislerimizi, milli servetimiz olarak görmeli; ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin zarar görmemesi için korumalıyız. Bu dönemde kapsamlı bir 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' tasarlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özakalın: "Genel kurul kararları Erzurum için yol haritasıdır"

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Ankara'da ortaya konulan vizyonun yerel kalkınma süreçlerine doğrudan yansıyacağını ifade etti. Özakalın, "Küresel pazarlarda rekabetin oldukça sertleştiği bir dönemden geçiyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da vurguladığı gibi, üretim tesislerimizi ve firmalarımızı birer milli servet olarak korumak durumundayız. Ankara'da mutabakata varılan 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' Erzurum sanayisi ve iş dünyası için de çok güçlü bir yol haritası niteliğindedir. ETSO olarak, üyelerimizin küresel rekabet gücünü artıracak adımları atmaya ve üretim kapasitemizi korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Mali Genel Kurulu Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:26:09. #7.12#
SON DAKİKA: TOBB Mali Genel Kurulu Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.