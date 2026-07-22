TOBB: Türkiye-Suriye Ekonomik İş Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye her zaman Suriye'nin en önemli ticaret ortaklarından birisi olmuştur. Daha da önemlisi Türkiye'de faaliyet gösteren 30 binden fazla Suriyeli girişimci, iki ülke ekonomisi arasında doğal bir köprü oluşturmuştur" dedi.

TOBB ev sahipliğinde Suriye Serbest Ticaret, Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Genel Gümrükler ve Sınır Kapıları Kurumu (GABC) Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi'nin katılımıyla gerçekleşen forumda, Suriye'deki yatırım fırsatları, serbest ticaret ve sanayi bölgeleri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, forumun yalnızca iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün burada sadece Türkiye ile Suriye arasındaki ticareti konuşmuyoruz. Bugün, Suriye'nin ekonomik geleceğini, bölgemizin ortak refahını ve birlikte inşa edeceğimiz yeni dönemi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı'nı TOBB'da Türk iş dünyasıyla buluşturduklarını, Suriye Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile Şam, Halep ve İdlib ticaret ve sanayi odaları ile yakın temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Tek hedefimiz vardı; Suriye'nin ekonomik toparlanmasına özel sektörün nasıl katkı sağlayabileceğini birlikte değerlendirmek. Bugün büyük bir memnuniyetle şunu görüyoruz; Suriye, Sayın Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'nın liderliğinde uluslararası ekonomiyle yeniden bütünleşme yolunda önemli adımlar atıyor. Bu gelişmeleri memnuniyetle takip ediyor, gönülden destekliyoruz."

"Üretim olmadan refah olmaz"

Suriye'nin yeniden inşasında üretimin temel unsur olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bizim vizyonumuz çok nettir. Bir ülkenin kalıcı şekilde yeniden inşası üretimle başlar. Üretim olmadan istihdam olmaz. İstihdam olmadan refah olmaz. Refah olmadan da kalıcı istikrar sağlanamaz. Ekonominin toparlanması ve yeniden inşa sürecine geçilmesindeyse özel sektör belirleyici rol oynayacaktır" diye konuştu.

Bu yaklaşımın TOBB'un düşünce kuruluşu TEPAV tarafından hazırlanan Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin strateji çalışmasının da temel önerisi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu süreçte önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi.

"30 binden fazla Suriyeli girişimci doğal köprü oluşturdu"

Türkiye ile Suriye arasında 911 kilometrelik ortak sınır bulunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye her zaman Suriye'nin en önemli ticaret ortaklarından birisi olmuştur. Daha da önemlisi Türkiye'de faaliyet gösteren 30 binden fazla Suriyeli girişimci, iki ülke ekonomisi arasında doğal bir köprü oluşturmuştur. Bu firmaların yaklaşık 6 bini imalat sanayinde faaliyet göstermektedir. Gıda, tekstil, ayakkabı, mobilya ve birçok sektörde önemli üretim kapasitesine sahipler. Hem Türk hem de Suriye piyasasını çok iyi tanıyorlar. İnanıyorum ki bu girişimciler, Suriye'nin ekonomik kalkınmasının öncü aktörleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri modeli paylaşılabilir"

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde organize sanayi bölgelerinin önemli bir başarı modeli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, sanayileşmesini ülkenin her noktasına aynı anda altyapı götürerek gerçekleştirmedi. Önce belirli bölgelerde güvenli, planlı ve güçlü üretim merkezleri oluşturdu. Böylece yatırımcıya güven verdi. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 400 organize sanayi bölgesi, sanayi üretimimizin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor ve 2,7 milyon vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Bu model Türkiye'nin sanayi dönüşümünün temel taşı olmuştur. Biz şimdi bu deneyimi dost ve kardeş ülke Suriye ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak gerekli yasal altyapının hazırlanması, organize sanayi bölgelerinin planlanması, oda sisteminin güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

"Barışın en güçlü teminatı ticarettir"

Yatırım ortamının güçlendirilmesi için güvenliğin yanı sıra bankacılık sisteminin yeniden işler hale gelmesi, lojistik altyapısının geliştirilmesi, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve sınır geçişlerinin hızlandırılmasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu çerçevede ticaret hacmimizin hızla büyüyeceğine inanıyoruz. Türk özel sektörü bilgi birikimiyle, yatırım gücüyle ve üretim tecrübesiyle bu sürece katkı vermeye hazırdır. Çünkü biz inanıyoruz ki barışın en güçlü teminatı ticarettir. Refahın yolu üretimden geçer. Türkiye ile Suriye birlikte kazandıkça bölgemiz de kazanacaktır" diye konuştu. - ANKARA