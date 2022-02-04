TOBB'un ocakta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ocakta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 27,7 artışla 4 bin 620 oldu.

TOBB, ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 27,7 artışla 4 bin 620'ye yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il, İstanbul (1363), Bursa (312), Ankara (311), İzmir (284) ve Konya (188) oldu.

Ocak 2021'de 79 bin 349 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 8,8 yükselerek 86 bin 305'e ulaştı.