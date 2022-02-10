TOBB'un Şikago'da kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi, Kayseri'de tanıtıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO), düzenlediği seminerle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'ni ihracat yapan üyelerine tanıttı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'ndaki seminerde, Şikago Türkiye Ticaret Merkezi hakkında sunum yaptı.

Ciritoğlu, Türkiye Ticaret Merkezi'nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu, danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu belirtti.

Kendilerinin koordinatör firma olduğunu aktaran Ciritoğlu, bütün Amerika'ya malların Şikago'dan dağıtıldığını, zor bir karar alınarak 2019 yılında TOBB'un taşın altını elini koyduğunu ve projelerinin başladığını anımsattı.

Ciritoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de tüm dünyanın kapandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz durmadık, 2021 yılı 8 Ocak tarihinde kapılarımızı açarak firmalarımızı kabul etmeye başladık. Türkiye'de oyunun şartlarını imalatçı koyar. Teslim, fiyat kalitesi, teknik şartname fabrika tarafından belirlenir. Alıcı fabrikanın şartlarıyla oyun oynar. Amerika'da bu tam tersidir, oyunun şartlarını alıcı belirler. Siz alıcının şartlarına göre imalatınızı yapar, lojistiğinizi kurgularsınız. İşte bu operasyonu hasar görmeden, parayı düşürmeden markete gireceğimiz bir konsept oluşturduk. Deponuzu kurduk, lojistik sorunlarınızın hepsini ortadan kaldırıyoruz. 13 bin kilometre ötede bir deponuz var. Bu gözle bakın. 2019 yılı verilerine göre hazırlanan Fortune listesinde 37 firmaya ait yönetim merkezinin ve 300'den fazla firmanın depo, dağıtım merkezi Şikago'da bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi yönündeki çalışmalar, her iki ülkenin ilgili resmi kurumlarınca destekleniyor."

Şikago Türkiye Ticaret Merkezi'nin stratejik bir konumda kurulduğuna değinen Ciritoğlu, "Bünyesindeki 1500 metrekare ofis, 8800 metrekare depo alanı ile Ticaret Bakanlığı desteği sayesinde rayicin altında kira bedelleri, anahtar teslim ABD'li şirket kuruluşu ve faaliyete geçirilmesi, uçtan uca profesyonel lojistik çözümler ve büyük ABD'li firmalar ile iş birliği, direkt kontak kurma imkanı gibi birçok avantaj firmalarımızı bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ciritoğlu, ihracatçı üye firma yetkililerinin sorularını da yanıtladı.