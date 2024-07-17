TÖDEB, Türk fintek şirketlerinin yurt dışı genişlemesi için üç ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÖDEB, Türk fintek şirketlerinin yurt dışı genişlemesi için üç ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Birleşik Krallık, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı. Rapor, Türk fintek şirketlerinin küresel rekabet gücünü artırmak ve yurt dışı faaliyetlerini genişletmek amacıyla hazırlandı. Raporda, ülkelerin profili, politik, ekonomik ve ticari ilişkileri, fintek ekosistemi, ödeme ve elektronik para sektörüyle ilgili mevzuat ve regülasyonlar ele alındı. Ayrıca raporda Türkiye'nin fintek sektöründeki faaliyetleri ve büyüme potansiyeli de vurgulandı.

17.07.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), sektörün yurt dışına genişlemesi için kritik öneme sahip üç ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı.

TÖDEB'den yapılan açıklamada, "Türk finansal teknoloji (fintek) şirketlerinin küresel rekabet gücünü ve yurt dışı faaliyetlerini artırmak" amacıyla hazırlanan pazar araştırmasında, Birleşik Krallık, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ele alındığı bildirildi.

Araştırmada, ülkelerin profili, Türkiye ile politik, ekonomik ve ticari ilişkileri, fintek ekosistemi, ödeme ve elektronik para sektörüyle bu pazarlarda faaliyet göstermek isteyen kuruluşların uyum göstermekle yükümlü olduğu mevzuat ve regülasyonlar ele alınırken, şirket kuruluş süreçleri ile sektöre özel vergi, teşvik ve hibe avantajlarına yer verildi.

Buna göre, Birleşik Krallık'ta 2022 sonu itibarıyla 3 bin 200'den fazla fintek şirketi bulunuyor. Ülke, 2021'de fintek ekosistemine 11,6 milyar dolar yatırım çekerek, ABD'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Londra, yaklaşık 90 bin finans ve sigorta şirketiyle dünyanın en yoğun finans merkezi olarak öne çıkıyor. Ayrıca Birleşik Krallık'ın hem ABD'ye hem de AB'ye ulaşmada bir merkez olarak öne çıkması, burada iş yapmayı planlayan TÖDEB üyelerinin bu hamlesini, yeni pazarlara ulaşmada da stratejik bir adım haline getirecek.

Rapora göre, Litvanya'da 2022'de yerel finteklerin topladığı fon miktarı 67,9 milyon avroya ulaştı. Ülkede 2021'de finteklerin topladığı fon miktarı, toplam fon miktarının yüzde 28'ini oluşturdu. 2020'de 230 olan fintek sayısı, 2023'te 276'ya yükseldi.

Dubai'deki fintek ekosistemi, ulusal fintek ilkeleri ve elektronik para kuruluşları pazarıyla dikkati çekiyor. 2024 itibarıyla Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki fintek pazarının 18,07 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye, fintek sektöründe öne çıkıyor

Raporda, Türkiye'nin de fintek alanındaki faaliyetlerine yer verildi. Buna göre, Türkiye genç ve teknolojiye hızlı uyum sağlamaya açık nüfusuyla fintek sektörünün hizmetlerini günlük yaşama uyarlama konusunda hatırı sayılır ülkeler arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin 2024 Haziran verilerine göre, Türkiye'de 702 aktif fintek şirketi bulunuyor.

Türkiye, fintek sektöründe hızla büyüyen bir pazar olarak öne çıkarken, yenilikçi çözümlerle finansal hizmetlerin erişimini genişletiyor. 2024'te 182 milyon dolar yatırım çekmesi öngörülen fintek ekosisteminde bu alanda bir rekor kırılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün geleceğini şekillendirmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan yeni raporla ilgili, Türkiye'nin dinamik ve yenilikçi bir fintek ekosistemine sahip olduğunu vurguladı.

Bilgetekin, "TÖDEB'in temsil ettiği ödeme ve elektronik para sektörümüz, global pazarlarda oyuncu olma hedefi taşımakta ve bu hedefe uygun olarak adımlar atmaktadır. Hazırladığımız rapor, TÖDEB üyesi kuruluşların uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Litvanya, Türkiye, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÖDEB, Türk fintek şirketlerinin yurt dışı genişlemesi için üç ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: TÖDEB, Türk fintek şirketlerinin yurt dışı genişlemesi için üç ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement