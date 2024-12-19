TOFAŞ'tan 295 Milyon Avro Kredi Sözleşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TOFAŞ'tan 295 Milyon Avro Kredi Sözleşmesi

TOFAŞ, K0 model ticari araç yatırımı için 295 milyon avroluk finansman sözleşmesi imzaladı.

19.12.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), K0 model ticari araç yatırımı kapsamında 295 milyon 187 bin avroluk finansman sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, kredi sözleşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "4 Kasım tarihli özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesiyle bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon avro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295 milyon 187 bin 165,78 avro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kredinin 31 Aralık'a kadar kullanılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, vadesinin Aralık 2032'de dolacağı bildirildi.

Açıklamada, "6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, yıllık toplam maliyeti 6 aylık Euribor + yüzde 2,27-2,37 aralığında olacaktır." denildi.

Kaynak: AA

BNP Paribas, ING Bank, Otomobil, ING Bank, Ekonomi, Finans, Aralık, Fortis, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOFAŞ'tan 295 Milyon Avro Kredi Sözleşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: TOFAŞ'tan 295 Milyon Avro Kredi Sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.