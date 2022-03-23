Togg'da robotlar provalara başladı - Son Dakika
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Togg'da robotlar provalara başladı

23.03.2022 12:26
Togg'da robotlar provalara başladı

Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

Togg açıklamasına göre, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı.

Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisinde boyahane ofisleri de tamamlandı.

Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Togg'da robotlar provalara başladı
Togg'da robotlar provalara başladı
Togg'da robotlar provalara başladı

YORUMLAR
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İnşaat, Mayıs, Robot, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Togg'da robotlar provalara başladı - Son Dakika


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