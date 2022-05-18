TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı - Son Dakika
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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı

18.05.2022 10:42

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı TOGG, inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızlandı.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı

İSTANBUL - TOGG, inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 99'unun, gövde tesisinin yüzde 97'sinin, montaj tesisinin ise yüzde 95'inin tamamlandığı bilgisi verildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Gemlik Tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 99'unun, gövde tesisinin yüzde 97'sinin, montaj tesisinin ise yüzde 95'inin tamamlandığı belirtildi. Ayrıca sosyal medyadan paylaşılan videoda tesislerin son durumuna ilişkin bilgiler verildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99'u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97'si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95'i tamamlandı."

Tesis Haziran ayının sonunda tamamlanacak

Gemlik tesisinde Mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra, 83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı. Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen TOGG Gemlik Tesisi inşası haziran ayının sonunda tamamlanacak.

TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı

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Togg'dan süper hızlı şarj ve fabrika müjdesi! Togg'dan süper hızlı şarj ve fabrika müjdesi!
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Tesisler neredeyse tamamlandı - Son Dakika


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